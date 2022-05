La Corea del Nord spara tre missili balistici verso il Mar del Giappone Tokyo | «Provocazione»

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Ladelhato treil Mar delnelle prime ore di oggi, mercoledì 25 maggio. L’esercito di Seul ha fatto sapere che isono statiti poche ore dopo la visita che il presidente Joe Biden ha concluso in Asia. Lo Stato Maggiore delladel Sud ha dichiarato in un comunicato di aver rilevato intorno alle 06.00 (21.00 GMT), alle 06.37 e alle 06.42 un lancio didalla zona di Sunan. La guardia costierase ha fatto sapere di un possibile lancio dida parte delladel, avvertendo le imbarcazioni ...

Advertising

msn_italia : Cina e Russia, jet militari sul mar del Giappone durante il Quad di Tokyo. E la ?Corea del Sud fa alzare gli interc… - Corriere : Tè allo zenzero e gargarismi con il sale: gli incredibili rimedi contro il Covid suggeriti in Corea del Nord - Marzia_M : Esercito sudcoreano: la Corea del Nord ha lanciato un 'missile balistico non specificato' verso Est. Lo riporta l'a… - MaribelPReyes1 : RT @JoacoUpdates: Congo, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia @JoaquinBondoni #JoaquinBondoni - VivianZw : RT @JoacoUpdates: Congo, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia @JoaquinBondoni #JoaquinBondoni -

LaNord ha sparato tre missili balistici verso il MarGiappone nelle prime ore di oggi, mercoledì 25 maggio. L'esercito di Seul ha fatto sapere che i missili sono stati sparati poche ore ...LaNord ha lanciato un 'missile balistico non specificato' verso Est, secondo quanto riferito dall'esercito sudcoreano, come riporta l'agenzia di stampa Yonhap. Il lancio arriva quando il ...Dalle armi a Kiev allo "stato di diritto" e al problema del gas, il metaverso preoccupante nel quale si muove una Europa senza alcuna strategia ...Il primo missile è volato per circa 300 chilometri, con un'altitudine di 550 chilometri, mentre il secondo ha raggiunto un'altitudine di 50 ...