La copertina del Foglio Review raccontata da Marino Neri | l' illustratore che l' ha disegnata

Per Marino Neri le illustrazioni hanno spesso una dimensione onirica. Si muovono sul crinale tra realismo e sogno, tracciando un equilibrio perfetto tra ciò che c'è e ciò che accadrà. Il tuffo, titolo della cover da lui realizzata per la Review, racconta dell'abbandono volontario di questo equilibrio, dell'immersione in ciò che è nuovo. Dell'estate che arriva, spensierata e adrenalinica ma che non dimentica da dove veniamo e ciò che continua a circondarci. Abbiamo chiesto a Marino Neri di raccontarci dell'illustrazione per la Review di sabato 28 maggio e di quel tutto che ha in sé gioia e terrore. Qual è stato il processo creativo che l'ha portata a illustrare la cover del Foglio Review, "Il Tuffo"? L'idea di partenza è stata quella di ...

