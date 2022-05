La compagna di Raoul Bova presenta sui social l’amica a quattro zampe e invita all’adozione: «L’abbiamo trovata, salvata e adottata» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un messaggio rivolto a tutti gli amanti degli animali e a chi sta pensando a una new entry in famiglia: è quello rivolto da Rocio Munoz Morales via social. «#adottatenoncomprate» ha scritto l’attrice su Instagram riferendosi all’adozione di un cane. Cane: 7 consigli per scegliere quello giusto e accoglierlo a casa guarda le foto Leggi anche › Sportivi, anziani, single o famiglie: a ciascuno il suo cane. I consigli dell’esperta per scegliere bene Rocio Munoz Morales ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un messaggio rivolto a tutti gli amanti degli animali e a chi sta pensando a una new entry in famiglia: è quello rivolto da Rocio Munoz Morales via. «#adottatenoncomprate» ha scritto l’attrice su Instagram riferendosidi un cane. Cane: 7 consigli per scegliere quello giusto e accoglierlo a casa guarda le foto Leggi anche › Sportivi, anziani, single o famiglie: a ciascuno il suo cane. I consigli dell’esperta per scegliere bene Rocio Munoz Morales ...

Advertising

infoitcultura : Raoul Bova sul set di 'Giustizia per tutti' insieme alla compagna Rocio Morales/ Ecco com'è il loro rapporto - fictionmediaset : RT @TeleConsiglio: Raoul Bova, un avvocato e una condanna per omicidio, della moglie. Però è innocente e dopo il carcere diventa avvocato,… - Smile_Giulia23 : RT @TeleConsiglio: Raoul Bova, un avvocato e una condanna per omicidio, della moglie. Però è innocente e dopo il carcere diventa avvocato,… - TeleConsiglio : Raoul Bova, un avvocato e una condanna per omicidio, della moglie. Però è innocente e dopo il carcere diventa avvoc… - IOdonna : Nela fiction anche Rocío, la compagna che ha conosciuto sul set di 'Immaturi - Il viaggio' -