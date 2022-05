La cartomante che ha "rubato" 20mila euro a una donna (via telefono) (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sarebbe riuscita a farsi dare poco meno di 20mila euro in 10 mesi. Il tutto senza muoversi da casa sua. E nonostante sapesse delle difficoltà della sua vittima. Una donna di 59 anni, una cartomante di Riccione, è stata colpita da un... Leggi su europa.today (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sarebbe riuscita a farsi dare poco meno diin 10 mesi. Il tutto senza muoversi da casa sua. E nonostante sapesse delle difficoltà della sua vittima. Unadi 59 anni, unadi Riccione, è stata colpita da un...

