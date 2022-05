Kurt Cobain | la sua eredità scatena una lotta spietata | L’ultimo colpo vale milioni di dollari

Leggi su newstv

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Volanodiper tutto quello che ha lasciato, la indimenticata icona del Grunge. Stavolta si tratta di un pezzo davvero pregiato. Smells Like Teen Spirit è stato il brano manifesto della cultura grunge. L’album “Nevermind” uscito nel 1991 fu venduto in 30di copie in tutto il mondo. Morto suicida nel 1994,è entrato nel pantheon delle icone di tutti i tempi. Così come la sue fende mustang usata nel video musicale di “Smells Like Teen Spirit” non poteva di certo non essere considerata all’altezza del suo simbolo.La chitarra è stata messa all’asta dalla Casa Julien’s Auctions. Dopo una lunga battaglia a colpi di offerte e rilanci, ad aggiudicarsi lo ...