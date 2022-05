Kourtney Kardashian inzuppa la focaccia ligure nel cappuccino: i social si indignano ma è la “vera” tradizione – Video (Di mercoledì 25 maggio 2022) Kourtney Kardashian è in Liguria in viaggio di nozze dopo aver sposato Travis Barker a Portofino. La maggiore delle sorelle Kardashian ha pubblicato un Video sui social in cui, in orario da colazione, inzuppa la tipica focaccia ligure nel cappuccino. Kourtney, che ha mostrato di amare l’Italia, insieme al marito, con una serie di scatti e Video della loro vacanza, ha però ricevuto alcune critiche. Ma la “vera” tradizione ligure vuole che si faccia proprio come ha fatto lei. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022)è in Liguria in viaggio di nozze dopo aver sposato Travis Barker a Portofino. La maggiore delle sorelleha pubblicato unsuiin cui, in orario da colazione,la tipicanel, che ha mostrato di amare l’Italia, insieme al marito, con una serie di scatti edella loro vacanza, ha però ricevuto alcune critiche. Ma la “vuole che si faccia proprio come ha fatto lei. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

