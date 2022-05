Kanye West disegna un nuovo packaging per McDonald's (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’artista si spinge oltre la moda, e segna il suo ritorno su Instagram condividendo il suo design per la famosa catena di fast food Kanye West torna al design. Il rapper ha infatti collaborato con l’industrial designer di Muji, Naoto Fukasawa, per il redesign di una burger box di McDonald’s. La scatola ripensata ha un aspetto minimal e neutro, come da sensibilità estetica di Ye. Kanye West, o come si fa chiamare ora, … Leggi su it.mashable (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’artista si spinge oltre la moda, e segna il suo ritorno su Instagram condividendo il suo design per la famosa catena di fast foodtorna al design. Il rapper ha infatti collaborato con l’industrial designer di Muji, Naoto Fukasawa, per il redesign di una burger box di’s. La scatola ripensata ha un aspetto minimal e neutro, come da sensibilità estetica di Ye., o come si fa chiamare ora, …

