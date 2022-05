Juventus, la Gazzetta fa il punto sul mercato: “Ecco a che punto sono le operazioni di Maria e Pogba” (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Gazzetta dello Sport fa il punto del marcato sia in entrata che in uscita in casa Juventus. I bianconeri sembrano essere molto vicini agli acquisti di Di Maria e Pogba, ma la rosea ha parlato anche di un giocatore in uscita. Nei prossimi giorni, Kean potrebbe essere riscattato dall’Everton in anticipo per essere ceduto all’estero. Per quanto concerne Pogba, invece, l’accordo c’è: restano da definire alcuni dettagli economici. In ballo c’è la durata del contratto (3 o 4 anni) e l’ingaggio che partirà dai 7.5 o 8 milioni per poi arriva in doppia cifra con i bonus. Rabiot non è incedibile, ma con molte probabilità farà parte del terzetto che Allegri ha in mente: Locatelli in regia, Pogba a destra e Rabiot a sinistra. Per quanto concerne Kean, invece, ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ladello Sport fa ildel marcato sia in entrata che in uscita in casa. I bianconeri sembrano essere molto vicini agli acquisti di Di, ma la rosea ha parlato anche di un giocatore in uscita. Nei prossimi giorni, Kean potrebbe essere riscattato dall’Everton in anticipo per essere ceduto all’estero. Per quanto concerne, invece, l’accordo c’è: restano da definire alcuni dettagli economici. In ballo c’è la durata del contratto (3 o 4 anni) e l’ingaggio che partirà dai 7.5 o 8 milioni per poi arriva in doppia cifra con i bonus. Rabiot non è incedibile, ma con molte probabilità farà parte del terzetto che Allegri ha in mente: Locatelli in regia,a destra e Rabiot a sinistra. Per quanto concerne Kean, invece, ...

Advertising

Gazzetta_it : Il marchio Juve resta il più forte d'Italia: vale 705 milioni, +25% in un anno - Gazzetta_it : Bernardeschi, un addio senza strappi. Dall'abbraccio con Allegri a un futuro tutto da scrivere - goal : Paul Pogba is set to turn down interest from PSG to re-sign for Juventus, according to La Gazzetta dello Sport ?? - ZonaBianconeri : RT @lucabianchin7: Angel Di Maria ha scelto: la sua opzione numero 1 è la Juventus. La #Juve però non ha ancora preso l’ultima decisione s… - Saeed_Juventino : RT @lucabianchin7: Angel Di Maria ha scelto: la sua opzione numero 1 è la Juventus. La #Juve però non ha ancora preso l’ultima decisione s… -