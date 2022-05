Juventus, il Chelsea pensa a De Ligt per la difesa (Di mercoledì 25 maggio 2022) De Ligt Juve, dall’Inghilterra rimbalzano nuove voci su una possibile partenza dell’olandese in estate con destinazione Chelsea Stando a quanto riferito dal Telegraph, la cordata guidata da Todd Boehly è sempre più vicina a diventare la nuova proprietaria del Chelsea. Il club, in questo modo, vedrebbe nuovamente sbloccarsi il proprio mercato, con la possibilità di mettere a segno grandi colpi. Tra questi potrebbe esserci Matthijs De Ligt. L’olandese sta discutendo il nuovo contratto in bianconero, ma un’improvvisa offerta da parte dei londinesi (si parla ovviamente di cifre altissime), potrebbe ribaltare il banco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) DeJuve, dall’Inghilterra rimbalzano nuove voci su una possibile partenza dell’olandese in estate con destinazioneStando a quanto riferito dal Telegraph, la cordata guidata da Todd Boehly è sempre più vicina a diventare la nuova proprietaria del. Il club, in questo modo, vedrebbe nuovamente sbloccarsi il proprio mercato, con la possibilità di mettere a segno grandi colpi. Tra questi potrebbe esserci Matthijs De. L’olandese sta discutendo il nuovo contratto in bianconero, ma un’improvvisa offerta da parte dei londinesi (si parla ovviamente di cifre altissime), potrebbe ribaltare il banco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

