Juventus, daspo per quattro tifosi: petardi nascosti dentro le mutande contro la Fiorentina (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Questura di Firenze ha emesso quattro daspo, da uno a due anni, nei confronti di altrettanti tifosi della Juventus che sabato scorso si erano recati allo stadio Franchi per la partita contro la Fiorentina nascondendo del materiale pirotecnico addosso. petardi e fumogeni erano stati celati anche all'interno delle mutande degli indagati, oppure nelle tasche dei pantaloni. Gli accurati controlli della Polizia nell'area del prefiltraggio, però, hanno fatto sì di scoprire l'inganno da parte di questi giovani tra 19 e 25 anni provenienti dalla provincia di Milano, per i quali è scattata la denuncia. SportFace.

