Juan Jesus messaggio da brividi | “Napoli non è un’occasione | è il destino! Quella telefonata che ti cambia la vita…” FOTO

(Di mercoledì 25 maggio 2022)ha pubblicato un bellissimosui propri canali social dedicato ale a tutti i tifosi partenopei., difensore del, prima di partire per le vacanze ha voluto dedicare unalla squadra azzurra e ai tifosi partenopei: “Che dire? Ho preso un volo, ho lasciatoper le vacanze. Ho ripensato a quel che è stato. Un anno fa mi allenavo da solo. Con rabbia. Pensavo: datemi l’occasione giusta e vediamo. Non mi interessa nient’altro. Solo lagiusta…vibra il telefono, un lampo azzurro: “c’è il”. La luce. Non era, era il mio destino”.ha poi ...

Ultime calcio Napoli - Fra le sorprese della stagione, è arrivato da svincolato la scorsa estate. Doveva essere il quarto in rosa. Poi ha superato Manolas nelle gerarchie e ha giocato tantissime gare, in assenza di Koulibaly o al suo fianco, nel posto di Rrahmani . Senza mai far ...Juan Jesus ha pubblicato un bellissimo messaggio sui propri canali social dedicato al Napoli e a tutti i tifosi partenopei.Il difensore brasiliano Juan Jesus scrive una bellissima lettera sul suo profilo Instagram, nella quale sembra sicura la permanenza.