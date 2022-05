Johnny Depp vs Amber Heard, Kate Moss: “Falso che mi abbia spinto da scale” (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non mi ha mai spinto, preso a calci o buttato giù dalle scale”. Così Kate Moss nella sua deposizione oggi al processo per diffamazione da 100 milioni di dollari che oppone Johnny Depp all’ex moglie Amber Heard. La top model, apparsa in diretta video dal Gloucestershire in Inghilterra, ha avuto una relazione con Depp negli anni Novanta (tra il 1994 e il 1997). Era stata Amber Heard a tirare in ballo Kate Moss. L’attrice di Aquaman, nel corso della sua testimonianza del 5 maggio scorso, aveva raccontato di un diverbio avuto con Depp nel marzo 2015 in cui ha preso a pugni in faccia l’attore per paura che questi spingesse sua sorella ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non mi ha mai, preso a calci o buttato giù dalle”. Cosìnella sua deposizione oggi al processo per diffamazione da 100 milioni di dollari che opponeall’ex moglie. La top model, apparsa in diretta video dal Gloucestershire in Inghilterra, ha avuto una relazione connegli anni Novanta (tra il 1994 e il 1997). Era stataa tirare in ballo. L’attrice di Aquaman, nel corso della sua testimonianza del 5 maggio scorso, aveva raccontato di un diverbio avuto connel marzo 2015 in cui ha preso a pugni in faccia l’attore per paura che questi spingesse sua sorella ...

