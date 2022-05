Ius Scholae: Lega, 'in aula 24 giugno, Pd-M5S-Iv-Leu temono voto italiani' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "La proposta di legge sulla cittadinanza andrà in aula alla Camera il 24 giugno. Evidentemente, anche Pd-5S-Iv e Leu sono consapevoli che gli italiani non vogliono lo Ius soli e che, per evitare di essere puniti dalle urne, è meglio rinviare l'esame del provvedimento solo al termine delle elezioni amministrative e dei referendum sulla giustizia del 12 giugno". Lo dichiarano i deputati Lega in commissione Affari costituzionali: Igor Iezzi (capogruppo), Simona Bordonali, Flavio Di Muro, Ketty Fogliani, Cristian Invernizzi, Laura Ravetto, Alberto Stefani, Gianni Tonelli, Edoardo Ziello. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "La proposta di legge sulla cittadinanza andrà inalla Camera il 24. Evidentemente, anche Pd-5S-Iv e Leu sono consapevoli che glinon vogliono lo Ius soli e che, per evitare di essere puniti dalle urne, è meglio rinviare l'esame del provvedimento solo al termine delle elezioni amministrative e dei referendum sulla giustizia del 12". Lo dichiarano i deputatiin commissione Affari costituzionali: Igor Iezzi (capogruppo), Simona Bordonali, Flavio Di Muro, Ketty Fogliani, Cristian Invernizzi, Laura Ravetto, Alberto Stefani, Gianni Tonelli, Edoardo Ziello.

