Italtel vince la gara indetta da Banca d'Italia per il rinnovo della piattaforma Human Communication (Di mercoledì 25 maggio 2022) Italtel rinnoverà la piattaforma integrata di contact center che già oggi è operativa per Banca d'Italia, Deutsche Bundesbank, Banque de France e Banco de España. La multinazionale dell'Information & Communication Technology che progetta e realizza soluzioni e servizi per la trasformazione digitale, infatti, si è aggiudicata la gara indetta da Banca d'Italia per il rinnovo della piattaforma Human Communication. Il portale permette di fornire un unico servizio di Contact Center e Help Desk agli addetti che operano sui sistemi interBancari europei Target2, T2S e TIPS. Target2 regola i pagamenti interBancari nell'area ...

