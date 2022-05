Italia ripescata ai Mondiali, la FIFA interviene dopo le parole del ct Mancini (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nelle ultime ore ha fatto discutere una dichiarazione del ct Roberto Mancini: “Ripescaggio dell’Italia? Per il momento non ci siamo, poi se qualcuno si ritira, c’è il ranking“. Il commissario tecnico ha alimentato le speranze dei tifosi Italiani, ma subito dopo le sue dichiarazioni la FIFA ha deciso di intervenire in prima persona. In questo articolo vi riportiamo la replica della federazione. (Continua dopo la foto…) L’Italia può essere ripescata ai Mondiali? L’Italia non parteciperà ai Mondiali 2022 in Qatar. La nazionale allenata da Roberto Mancini, infatti, si è classificata al secondo posto nel proprio girone e ai play off ha perso con la Macedonia del Nord, uscita poi sconfitta ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nelle ultime ore ha fatto discutere una dichiarazione del ct Roberto: “Ripescaggio dell’? Per il momento non ci siamo, poi se qualcuno si ritira, c’è il ranking“. Il commissario tecnico ha alimentato le speranze dei tifosini, ma subitole sue dichiarazioni laha deciso di intervenire in prima persona. In questo articolo vi riportiamo la replica della federazione. (Continuala foto…) L’può essereai? L’non parteciperà ai2022 in Qatar. La nazionale allenata da Roberto, infatti, si è classificata al secondo posto nel proprio girone e ai play off ha perso con la Macedonia del Nord, uscita poi sconfitta ...

sportface2016 : +++#Italia ripescata ai Mondiali, #Gravina fa chiarezza: 'Zero possibilità, abbiamo parlato con la #Fifa'+++ - Gazzetta_it : Italia ripescata al #Mondiale in Qatar? Chimenti: 'Sì, è possibile' - ematr_86 : @SportNapoli_off Dal punto di vista giuridico Italia va ripescata - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Il Ct #Mancini zittito dalla #Fifa dopo le dichiarazioni rilasciate sul possibile ripescaggio dell'Italia ai Mondiali in Qatar… - Vlostissimo : RT @fanpage: Il Ct #Mancini zittito dalla #Fifa dopo le dichiarazioni rilasciate sul possibile ripescaggio dell'Italia ai Mondiali in Qatar… -