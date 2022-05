Italia e bassa natalità, la ‘previsione’ di Elon Musk (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Padre di ben sette figli, il patron di Tesla Elon Musk discute di tassi di natalità su Twitter e lancia una previsione – funesta, visti i dati – sull’Italia. “Il tasso di natalità negli Stati Uniti è al di sotto dei livelli minimi sostenibili da circa 50 anni”, ‘cinguetta’ Musk allegando un grafico del Wall Street Journal sul tema che mostra la ‘caduta libera’ del tasso di fertilità negli Usa negli ultimi decenni. “Contrariamente a quanto molti pensano, più una persona è ricca, meno figli ha. Sono una rara eccezione. La maggior parte delle persone che conosco ha zero o un solo figlio”, commenta ancora il magnate, che poi replica alla risposta di Andrea Stoppa al tweet. “Italia – scrive Stoppa allegando anche lui un grafico sui nati dal 1946 al 2019 nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Padre di ben sette figli, il patron di Tesladiscute di tassi disu Twitter e lancia una previsione – funesta, visti i dati – sull’. “Il tasso dinegli Stati Uniti è al di sotto dei livelli minimi sostenibili da circa 50 anni”, ‘cinguetta’allegando un grafico del Wall Street Journal sul tema che mostra la ‘caduta libera’ del tasso di fertilità negli Usa negli ultimi decenni. “Contrariamente a quanto molti pensano, più una persona è ricca, meno figli ha. Sono una rara eccezione. La maggior parte delle persone che conosco ha zero o un solo figlio”, commenta ancora il magnate, che poi replica alla risposta di Andrea Stoppa al tweet. “– scrive Stoppa allegando anche lui un grafico sui nati dal 1946 al 2019 nel ...

Advertising

marattin : La bassa natalità? La produttività ferma? Le grandi riforme istituzionali? Il ruolo dell’Italia nel mondo? Macché.… - sehmagazine : #Meteo: temporali e calo termico al nord, insiste il caldo anomalo al sud. Nelle prossime ore un vortice di bassa p… - GennaroSenatore : @AlessandraRedix l'Italia ha un grosso problem di industrie a basso valore aggiunto e bassa produttività. Non se ne… - enmorlicchio : RT @FilBarbera: In Italia il 20% di famiglie che ha una più bassa spesa mensile spende per generi alimentari, in termini assoluti, circa la… - StefaniaNonno : RT @FilBarbera: In Italia il 20% di famiglie che ha una più bassa spesa mensile spende per generi alimentari, in termini assoluti, circa la… -