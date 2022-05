Italia e Axiom | così cresce lo spazio commerciale made in Italy

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Potrebbe essere tuttono uno dei moduli della futura stazione spazialedi. A rivelarlo all’Agi è stato Tejpaul Bhatia, il chief revenue officer dell’azienda texana. L’non si arresta nella sua corsa alle orbite, dando seguito al recente memorandum di intesa firmato a Palazzo Chigi tra il governo, rappresentato dal ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, e il presidente e amministratore delegato di, Michael Suffredini. Il memorandum prevede di approfondire la cooperazione nell’ambito spaziale, sviluppando e attuando nuovi progetti congiunti.Space sta infatti costruendo, in collaborazione con la Nasa, la prima stazione spaziale, e partire dalla seconda metà del 2024, i primi ...

... invece che all'Asi, il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale firma un accordo con la statunitenseSpace. L'non ha ancora costruito una seria politica spaziale ...AccordoSpace per progetti spaziali All'inizio di maggio, il Sottosegretario degli Affari esteri Manlio Di Stefano aveva visitato la sede diSpace per conoscere i progressi fatti ...Axiom Space, è una compagnia aerospaziale americana co-fondata nel 2016 da Suffredini, ex program manager della Iss ...Il governo italiano e Axiom Space hanno firmato un accordo di cooperazione per lo sviluppo e l'attuazione di progetti in ambito aerospaziale.