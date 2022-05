Isola dei Famosi | Soleil Sorge “costretta” a sbarcare in Honduras | ecco perché

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 25 maggio 2022)torna all’dei2022, e non sarà da sola: con lei, infatti, è sull’aereo per l’anche un’altra ex naufraga dello scorso anno, Vera Gemma. Eppure fino a qualche giorno fa era praticamente certo che l’ex del GF Vip 6 non sarebbe partita, visto che più volte aveva perentoriamente rifiutato le proposte degli autori, essendosi già esposta molto dal punto di vista mediatico prima al GF Vip e poi a La Pupa e il Secchione, di cui era una delle opinioniste. Ma a quanto pare le insistenze degli autori le avrebbero fatto cambiare idea. Non solo per il cachet, che sarebbe di tutto rispetto, ma anche per una sorta di debito di riconoscenza nei confronti di Canale 5, che l’ha lanciata e ha creduto in lei. A dare l’ufficialità della partenza di...