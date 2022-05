Isola dei Famosi, Maria Laura disperata per la nomination. Nicolas la silura: «E’ una bravissima furbacchiona» – Video (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nicolas Vaporidis Con il ritiro di Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, che hanno deciso di non proseguire la corsa fino alla finalissima del 27 giugno, all’Isola dei Famosi 2022 i naufraghi si stanno abituando a delle nuove “dinamiche”. Non a caso, nelle scorse ore, Maria Laura De Vitis è diventata il centro delle critiche di Pamela Petrarolo e Nicolas Vaporidis, che hanno giudicato “vittimista” il suo atteggiamento alla nomination, che attualmente la vede contrapposta a Roger Balduino. Nello specifico, Maria Laura ha confidato a Estefania Bernal di essersi sentita tradita per essere stata nominata da Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro, che considerava rispettivamente un amico e una “madre” all’interno del gioco. Nonostante le ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 25 maggio 2022)Vaporidis Con il ritiro di Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, che hanno deciso di non proseguire la corsa fino alla finalissima del 27 giugno, all’dei2022 i naufraghi si stanno abituando a delle nuove “dinamiche”. Non a caso, nelle scorse ore,De Vitis è diventata il centro delle critiche di Pamela Petrarolo eVaporidis, che hanno giudicato “vittimista” il suo atteggiamento alla, che attualmente la vede contrapposta a Roger Balduino. Nello specifico,ha confidato a Estefania Bernal di essersi sentita tradita per essere stata nominata da Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro, che considerava rispettivamente un amico e una “madre” all’interno del gioco. Nonostante le ...

