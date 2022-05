Isola dei Famosi, Ilary Blasi rimproverata dagli autori: il motivo (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’ironia (e l’autoironia) di Ilary Blasi sono molto apprezzate dal pubblico dell’Isola dei Famosi, ma non altrettanto – non sempre – dagli autori, che non di rado – anche di recente – l’hanno sgridata. A raccontarlo è stata la stessa moglie di Francesco Totti nel corso di un’intervista incentrata proprio sull’Isola dei Famosi, che in Mediaset ha ormai il suo inconfondibile marchio di fabbrica. Isola dei Famosi 2022, cachet da capogiro per chi ha firmato il prolungamento I naufraghi sono stati chiamati a decidere se restare o meno e sul piatto ci sarebbe stata una cifra super Isola dei ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’ironia (e l’autoironia) disono molto apprezzate dal pubblico dell’dei, ma non altrettanto – non sempre –, che non di rado – anche di recente – l’hanno sgridata. A raccontarlo è stata la stessa moglie di Francesco Totti nel corso di un’intervista incentrata proprio sull’dei, che in Mediaset ha ormai il suo inconfondibile marchio di fabbrica.dei2022, cachet da capogiro per chi ha firmato il prolungamento I naufraghi sono stati chiamati a decidere se restare o meno e sul piatto ci sarebbe stata una cifra superdei ...

