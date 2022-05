Isola dei famosi, Carmen tra le lacrime ammette tutto: “io già lo sapevo” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Carmen Di Pietro sta affrontando la sua avventura all’Isola Dei famosi e nella puntata del 23 Maggio i naufraghi hanno dovuto prendere una decisione importante. Lei sapeva già tutto. La nota showgirl ha intrapreso il percorso all’interno del reality di Ilary Blasi insieme al figlio Alessandro. I due hanno un legame davvero intenso e il senso di protezione che ha la donna nei confronti del giovane è palpabile. Carmen Di Pietro-Altranotizia (fonte: Google)Carmen Di Pietro ha mostrato senza veli il rapporto col figlio ed ha ammesso di essere anche troppo possessiva ma fa parte del suo essere. Nonostante i battibecchi frequenti tra i due l’amore è davvero evidente e riguardo all’inaspettata scelta di ieri lei sapeva già tutto. Di cosa si ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 25 maggio 2022)Di Pietro sta affrontando la sua avventura all’Deie nella puntata del 23 Maggio i naufraghi hanno dovuto prendere una decisione importante. Lei sapeva già. La nota showgirl ha intrapreso il percorso all’interno del reality di Ilary Blasi insieme al figlio Alessandro. I due hanno un legame davvero intenso e il senso di protezione che ha la donna nei confronti del giovane è palpabile.Di Pietro-Altranotizia (fonte: Google)Di Pietro ha mostrato senza veli il rapporto col figlio ed ha ammesso di essere anche troppo possessiva ma fa parte del suo essere. Nonostante i battibecchi frequenti tra i due l’amore è davvero evidente e riguardo all’inaspettata scelta di ieri lei sapeva già. Di cosa si ...

zazoomblog : Isola dei Famosi 2022: Soleil Sorge e Vera Gemma volano in Honduras - #Isola #Famosi #2022: #Soleil #Sorge - Novella_2000 : Isola 16: ex naufraga pronta a sposarsi dopo il reality - EGimignani : @Account0079 @FedericaRazzino @FTronista Ma l'hai guardata l'isola con Soleil,quando fu eliminata col 70% dei voti… - Kikostar0 : ??????????APRITI CIELO! #isola #gfvip (#Soleil peggio dei #Rodriguez comunque………….) ???? - televidiota : @Account0079 @vox_indocti visto che soleil ha lanciato dei prodotti sul mercato, come anche per la marini, ho sempr… -