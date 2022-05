Isola dei Famosi 2022: Soleil Sorge e Vera Gemma volano in Honduras (Di mercoledì 25 maggio 2022) Per ogni concorrente che abbandona ce n’è sempre uno pronto ad arrivare, a mettersi alla prova. Questa sembra essere la ‘regola’ dell’Isola dei Famosi perché dopo la decisione di Blind, Licia Nunez, Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, di lasciare il gioco, ognuno per un motivo ben preciso, pare che ora in Honduras stiano per arrivare due nuove naufraghe, non certo sconosciute al reality. Stiamo parlando di Soleil Sorge, una delle protagoniste indiscusse del GF VIP, e di Vera Gemma, che ha già partecipato all’adventure game nella scorsa edizione. Soleil Sorge e Vera Gemma sono le nuove naufraghe dell’Isola dei Famosi? L’indiscrezione di un’eventuale partecipazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Per ogni concorrente che abbandona ce n’è sempre uno pronto ad arrivare, a mettersi alla prova. Questa sembra essere la ‘regola’ dell’deiperché dopo la decisione di Blind, Licia Nunez, Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, di lasciare il gioco, ognuno per un motivo ben preciso, pare che ora instiano per arrivare due nuove naufraghe, non certo sconosciute al reality. Stiamo parlando di, una delle protagoniste indiscusse del GF VIP, e di, che ha già partecipato all’adventure game nella scorsa edizione.sono le nuove naufraghe dell’dei? L’indiscrezione di un’eventuale partecipazione ...

Advertising

Novella_2000 : Isola 16: ex naufraga pronta a sposarsi dopo il reality - EGimignani : @Account0079 @FedericaRazzino @FTronista Ma l'hai guardata l'isola con Soleil,quando fu eliminata col 70% dei voti… - Kikostar0 : ??????????APRITI CIELO! #isola #gfvip (#Soleil peggio dei #Rodriguez comunque………….) ???? - televidiota : @Account0079 @vox_indocti visto che soleil ha lanciato dei prodotti sul mercato, come anche per la marini, ho sempr… - CorriereCitta : Isola dei Famosi 2022: Soleil Sorge e Vera Gemma volano in Honduras #isola #isoladeifamosi -