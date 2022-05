Isola 16, Guendalina Tavassi sui social dopo l’abbandono: “Non so più neanche come si usa il telefono, per ora ho solo mangiato e vomitato però…” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lunedì sera, nel corso della diciannovesima puntata de L’Isola dei Famosi, Blind, Guendalina Tavassi, Licia Nunez e Alessandro Iannoni hanno deciso di non accettare il prolungamento del reality, abbandonando così le assolate spiagge dell’Honduras per fare ritorno in Italia. Subito dopo il loro ritiro, Alessandro, Blind e Guendalina hanno ripreso in mano i loro cellulari e sono tornati sui social. La prima a voler comunicare con i suoi followers è stata la Tavassi, la quale per prima cosa ha mandato una dolce dedica al fratello Edoardo, rimasto sull’Isola. Poi l’ex gieffina ha voluto condividere le sensazioni e le emozioni provate appena uscita dal gioco: Buongiorno flowers! Non ho più voce come al mio solito, quanto ca**o mi siete ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lunedì sera, nel corso della diciannovesima puntata de L’dei Famosi, Blind,, Licia Nunez e Alessandro Iannoni hanno deciso di non accettare il prolungamento del reality, abbandonando così le assolate spiagge dell’Honduras per fare ritorno in Italia. Subitoil loro ritiro, Alessandro, Blind ehanno ripreso in mano i loro cellulari e sono tornati sui. La prima a voler comunicare con i suoi followers è stata la, la quale per prima cosa ha mandato una dolce dedica al fratello Edoardo, rimasto sull’. Poi l’ex gieffina ha voluto condividere le sensazioni e le emozioni provate appena uscita dal gioco: Buongiorno flowers! Non ho più voceal mio solito, quanto ca**o mi siete ...

