Inviato il piano nucleare: "Cosa fare in caso di attacco..." (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un documento di 12 pagine è stato Inviato dal Ministero della Giustizia a vari uffici giudiziari. Si tratta di un piano con le regole da rispettare in caso di eventi con "armi o agenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un documento di 12 pagine è statodal Ministero della Giustizia a vari uffici giudiziari. Si tratta di uncon le regole da rispettare indi eventi con "armi o agenti di tipo chimico, biologico, radiologico e

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Roma non ci ha inviato piano ma, da quanto leggiamo, sembra una teoria da ufficio lontana dalla realtà'. E' quant… - Martina95190659 : RT @Cambiacasacca: Dice che la russia ha detto che non abbiamo inviato nessun piano di pace. - l'hai inviato tu? - io no, forse l'ha inviat… - castelcivita48 : RT @Agenzia_Ansa: 'Roma non ci ha inviato piano ma, da quanto leggiamo, sembra una teoria da ufficio lontana dalla realtà'. E' quanto ha d… - CCKKI : RT @Agenzia_Ansa: 'Roma non ci ha inviato piano ma, da quanto leggiamo, sembra una teoria da ufficio lontana dalla realtà'. E' quanto ha d… - ganjamanxxx1 : RT @FabGiagnoni: La portavoce degli Esteri russa #Zakharova sul #piano di #pace fantasma: “Da Roma non ci hanno inviato nulla ma da quello… -