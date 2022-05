Inter, senti Marotta: “L’obiettivo è di arrivare fra le prime quattro” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo la delusione per lo scudetto perso, l'Inter deve provare a ripartire, affidandosi alle capacità manageriali di Giuseppe Marotta. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo la delusione per lo scudetto perso, l'deve provare a ripartire, affidandosi alle capacità manageriali di Giuseppe

Advertising

PianetaMilan : #Inter, senti #Marotta: “L’obiettivo è di arrivare fra le prime quattro” - FMCROfficial : Marotta:'Alessandro, senti, vuoi rimanere all'Inter?, abbiamo un progetto a lungo termine, molto interessante, ma s… - F4U5T1NH0 : @SalandinS @apuntobracco @tuttosport Se poi una Roma Inter o Juve ha più ricavi da tifosi e sponsor o perché c'è un… - infoitsport : Inter, senti Eto'o: 'Onana il migliore. E' come Julio Cesar per me' - maxpix69 : @Marco22715259 @FBiasin Ma questo è interista il fallo su belotti in Torino Inter però me farebbe piacere senti l’audio -