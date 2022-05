Inter-Bremer, è fatta: costi e dettagli del nuovo colpo nerazzurro (Di mercoledì 25 maggio 2022) Secondo colpo del mercato estivo da parte dell’Inter, dopo Onana. Il difensore granata sarà un nuovo giocatore dell’Inter per una cifra di 30 milioni. Secondo il Corriere dello Sport, sarebbe tutto fatto per il trasferimento del brasiliano in maglia nerazzurra. Bremer Inter Calciomercato L’accordo col giocatore, sempre secondo il quotidiano sportivo, era stato trovato lo scorso gennaio, quando Bremer ha prolungato il contratto col Torino. Tuttavia, a “Marotta e Ausilio non resta che trovare l’accordo con il presidente Cairo. è facile che nell’operazione possa essere inserita una contropartita tecnica”. Emanuele Pagliano Migliardi Leggi su rompipallone (Di mercoledì 25 maggio 2022) Secondodel mercato estivo da parte dell’, dopo Onana. Il difensore granata sarà ungiocatore dell’per una cifra di 30 milioni. Secondo il Corriere dello Sport, sarebbe tutto fatto per il trasferimento del brasiliano in maglia nerazzurra.Calciomercato L’accordo col giocatore, sempre secondo il quotidiano sportivo, era stato trovato lo scorso gennaio, quandoha prolungato il contratto col Torino. Tuttavia, a “Marotta e Ausilio non resta che trovare l’accordo con il presidente Cairo. è facile che nell’operazione possa essere inserita una contropartita tecnica”. Emanuele Pagliano Migliardi

