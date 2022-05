Innovazione, programma “Smarter Italy”: primo bando da 8,5 milioni (Di mercoledì 25 maggio 2022) Favorire l’introduzione nella PA di soluzioni innovative e delle tecnologie emergenti, migliorare i servizi a cittadini ed imprese, stimolare l’Innovazione di mercato tramite la spesa pubblica e incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative competenze industriali e di ricerca. Questi i temi che hanno caratterizzato la presentazione del programma “Smarter Italy”, tenutasi al Mind – Milano Innovation District, uno dei più grandi distretti contemporanei e centro dell’eccellenza scientifica italiana e internazionale. Grazie a “Smarter Italy” le pubbliche amministrazioni potranno beneficiare di soluzioni avanzate, a oggi non presenti sul mercato, ma in grado di dare risposte utili e di stimolare in Italia ricerca e sviluppo. Pmi e Start up, università e centri di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 25 maggio 2022) Favorire l’introduzione nella PA di soluzioni innovative e delle tecnologie emergenti, migliorare i servizi a cittadini ed imprese, stimolare l’di mercato tramite la spesa pubblica e incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative competenze industriali e di ricerca. Questi i temi che hanno caratterizzato la presentazione del”, tenutasi al Mind – Milano Innovation District, uno dei più grandi distretti contemporanei e centro dell’eccellenza scientifica italiana e internazionale. Grazie a “” le pubbliche amministrazioni potranno beneficiare di soluzioni avanzate, a oggi non presenti sul mercato, ma in grado di dare risposte utili e di stimolare in Italia ricerca e sviluppo. Pmi e Start up, università e centri di ...

Advertising

Confcooperativ1 : Al @economicsfest per parlare di #Art45, #Costituzione e #cooperative un legame indissolubile #Pnrr… - about_big_data : RT @lamescolanza: Al WMF-We Make Future, il più grande Festival sull’Innovazione Digitale in programma dal 16 al 18 giugno presso la Fiera… - lamescolanza : Al WMF-We Make Future, il più grande Festival sull’Innovazione Digitale in programma dal 16 al 18 giugno presso la… - Tsanlicandro : RT @Ale_ToddeM5S: Sono orgogliosa che Smarter Italy, su cui ho lavorato dal Conte 2, sia il principale programma di innovazione in Europa n… - MunityShe : RT @Ale_ToddeM5S: Sono orgogliosa che Smarter Italy, su cui ho lavorato dal Conte 2, sia il principale programma di innovazione in Europa n… -