Indipendente della Valle vs America Mineiro | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Independiente delcompletano le loro campagne di Copa Libertadores con uno scontro all’Estadio Banco Guayaquil giovedì. Entrambe le squadre stanno per uscire dalla competizione, ma un posto in Copa Sudna è ancora in palio per questo. Il calcio di inizio divsè previsto alle 2 di domani giovedi 26 maggio (ora italiana) Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?L’Independiente delha perso 3-1 contro la squadra brasiliana ...