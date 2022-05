Incentivi del 2022: prenotazioni aperte il 25 maggio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il 25 maggio, a partire dalle ore 10, è stata aperta la piattaforma informatica che permette la prenotazione per gli Incentivi del 2022 relativi all’acquisto di automobili, autocarri, ciclomotori e moto. L’operazione è fondamentale per poter poi accedere al bonus statale. I consumatori devono comunque ricordare che il tutto deve essere perfezionato entro 180 giorni. Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il 25, a partire dalle ore 10, è stata aperta la piattaforma informatica che permette la prenotazione per glidelrelativi all’acquisto di automobili, autocarri, ciclomotori e moto. L’operazione è fondamentale per poter poi accedere al bonus statale. I consumatori devono comunque ricordare che il tutto deve essere perfezionato entro 180 giorni.

