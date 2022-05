Incentivi 2022 - I bonus sono prenotabili (Di mercoledì 25 maggio 2022) stata attivata puntualmente alle 10 del 25 maggio la piattaforma informatica per la prenotazione degli Incentivi all'acquisto di auto, autocarri, ciclomotori e moto, predisposta nei giorni scorsi dai tecnici di Invitalia. Come noto, la prenotazione è necessaria per avere la certezza di ottenere il contributo statale, a condizione - ovviamente - che l'operazione sia perfezionata entro i successivi 180 giorni, ossia che il veicolo sia immatricolato entro quel termine. Cosa che non è affatto scontata, in questo momento, per alcune tipologie di veicoli, in particolare le auto plug-in che in alcune situazioni hanno tempi di consegna sensibilmente più lunghi. Il problema è che, attualmente, se si supera il limite dei 180 giorni la prenotazione viene automaticamente annullata dal sistema. L'incognita dei sei mesi. Un aspetto, questo, sul quale il governo, per bocca del ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 25 maggio 2022) stata attivata puntualmente alle 10 del 25 maggio la piattaforma informatica per la prenotazione degliall'acquisto di auto, autocarri, ciclomotori e moto, predisposta nei giorni scorsi dai tecnici di Invitalia. Come noto, la prenotazione è necessaria per avere la certezza di ottenere il contributo statale, a condizione - ovviamente - che l'operazione sia perfezionata entro i successivi 180 giorni, ossia che il veicolo sia immatricolato entro quel termine. Cosa che non è affatto scontata, in questo momento, per alcune tipologie di veicoli, in particolare le auto plug-in che in alcune situazioni hanno tempi di consegna sensibilmente più lunghi. Il problema è che, attualmente, se si supera il limite dei 180 giorni la prenotazione viene automaticamente annullata dal sistema. L'incognita dei sei mesi. Un aspetto, questo, sul quale il governo, per bocca del ...

