In Romania oltre 9 miliardi di euro di investimenti italiani diretti (Di mercoledì 25 maggio 2022) BUCAREST (Romania) (ITALPRESS) – Si è tenuta a Bucarest l'undicesima edizione del Forum Economico organizzato da Confindustria Romania dal titolo “L'impresa del Futuro nel nuovo Ordine economico”. Uno tra gli eventi più attesi della Comunità imprenditoriale italiana nel Paese e dal Sistema Romania a cui hanno partecipato circa 150 aziende, oltre all'Ambasciatore d'Italia in Romania, Alfredo Maria Durante Mangoni e ai Presidenti delle più significative Associazioni romene e straniere.L'evento si è aperto con il messaggio del Primo Ministro della Romania, Nicolae Ciuca, a cui è seguito l'intervento del Presidente di Confindustria Romania Giulio Bertola.Le parole espresse dal Primo Ministro romeno verso Confindustria Romania hanno evidenziato l'importanza ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) BUCAREST () (ITALPRESS) – Si è tenuta a Bucarest l'undicesima edizione del Forum Economico organizzato da Confindustriadal titolo “L'impresa del Futuro nel nuovo Ordine economico”. Uno tra gli eventi più attesi della Comunità imprenditoriale italiana nel Paese e dal Sistemaa cui hanno partecipato circa 150 aziende,all'Ambasciatore d'Italia in, Alfredo Maria Durante Mangoni e ai Presidenti delle più significative Associazioni romene e straniere.L'evento si è aperto con il messaggio del Primo Ministro della, Nicolae Ciuca, a cui è seguito l'intervento del Presidente di ConfindustriaGiulio Bertola.Le parole espresse dal Primo Ministro romeno verso Confindustriahanno evidenziato l'importanza ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro In Romania oltre 9 miliardi di euro di investimenti italiani diretti - - blogsicilia : #notizie #sicilia In Romania oltre 9 miliardi di euro di investimenti italiani diretti - - MasterblogBo : BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – Si è tenuta a Bucarest l’undicesima edizione del Forum Economico organizzato da Co… - ItaliaNotizie24 : In Romania oltre 9 miliardi di euro di investimenti italiani diretti - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash In Romania oltre 9 miliardi di euro di investimenti italiani diretti -… -