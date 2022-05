In magazzino Stato 400.001 crediti di giustizia da riscuotere (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Gli obiettivi di smaltimento del magazzino dei crediti di giustizia ”non sono stati raggiunti” ma i dati ”evidenziano un miglioramento tendenziale”: al 31 dicembre del 2020 erano 470.398 ‘pezzi’ che l’anno successivo sono scesi a 400.001 ‘pezzi’, con una riduzione del 15% circa. Lo scrive la Corte dei conti nella relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Equitalia giustizia relativa al 2019 (società per azioni non quotata, partecipata al 100% dal Mef e soggetto in house del Ministero della giustizia). La società, ricorda la magistratura contabile, ha come ”finalità di efficientare il recupero dei crediti di giustizia” attraverso le ”attività propedeutiche e funzionali alla riscossione delle somme conseguenti a ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Gli obiettivi di smaltimento deldeidi”non sono stati raggiunti” ma i dati ”evidenziano un miglioramento tendenziale”: al 31 dicembre del 2020 erano 470.398 ‘pezzi’ che l’anno successivo sono scesi a 400.001 ‘pezzi’, con una riduzione del 15% circa. Lo scrive la Corte dei conti nella relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Equitaliarelativa al 2019 (società per azioni non quotata, partecipata al 100% dal Mef e soggetto in house del Ministero della). La società, ricorda la magistratura contabile, ha come ”finalità di efficientare il recupero deidi” attraverso le ”attività propedeutiche e funzionali alla riscossione delle somme conseguenti a ...

Advertising

fisco24_info : In magazzino Stato 400.001 crediti di giustizia da riscuotere: (Adnkronos) - Gli obiettivi di smaltimento del magaz… - aleappo53 : RT @Gianl1974: Nella città di Kamenka, nella regione di Penza, in Russia, c'è stato un grande incendio in un magazzino con semi di girasole… - Giorno_Lodi : Stato d'agitazione al magazzino Lidl di Somaglia: trasferimenti temporanei - Ve10Ve_Ghost : RT @Gianl1974: Nella città di Kamenka, nella regione di Penza, in Russia, c'è stato un grande incendio in un magazzino con semi di girasole… - KopronSpA : ?Nella sede #caffemoak è stato creato in tempi rapidi, 10 giorni circa, un nuovo magazzino in telo pvc ?La struttur… -