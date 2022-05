In Italia 22.438 casi Covid e 114 morti. Il tasso di positività al 10,2% (Di mercoledì 25 maggio 2022) AGI - Sono 22.438 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 29.875 di ieri ma soprattutto i 30.408 contagi di mercoledì scorso, a conferma di un trend settimanale in costante calo. I tamponi processati sono 220.101 (ieri 269.971) con il tasso di positività che scende dall'11,1% al 10,2%. I decessi sono 114 (ieri 95) e non 137 come inizialmente comunicato, per via dei dati della Regione Emilia Romagna di ieri recuperati successivamente. Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 166.264. Ancora in calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 19 in meno (ieri -1), con 22 ingressi giornalieri, e sono 271 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 288 in meno (ieri -131), 5.969 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La ... Leggi su agi (Di mercoledì 25 maggio 2022) AGI - Sono 22.438 i nuoviregistrati innelle ultime 24 ore, contro i 29.875 di ieri ma soprattutto i 30.408 contagi di mercoledì scorso, a conferma di un trend settimanale in costante calo. I tamponi processati sono 220.101 (ieri 269.971) con ildiche scende dall'11,1% al 10,2%. I decessi sono 114 (ieri 95) e non 137 come inizialmente comunicato, per via dei dati della Regione Emilia Romagna di ieri recuperati successivamente. Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 166.264. Ancora in calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 19 in meno (ieri -1), con 22 ingressi giornalieri, e sono 271 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 288 in meno (ieri -131), 5.969 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La ...

