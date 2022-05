Advertising

quibresciait : Rovato, imbrattano muri e vetrine: colti in flagranza e denunciati - Nei guai un 30enne ed un 25enne di Iseo, sorpr… - PSalutij : @ValentinaStoc15 @paoloroversi Bravo, ci voleva. Con tutti ‘sti giallistini del cavolo che imbrattano pagine… - angela_massi : RT @dvaldi1: I #fascisti imbrattano #Bologna con croci celtiche, minacciano e molestano ragazze, e quando qualcuno li picchia vanno a piang… - Asinomatico : RT @dvaldi1: I #fascisti imbrattano #Bologna con croci celtiche, minacciano e molestano ragazze, e quando qualcuno li picchia vanno a piang… - dvaldi1 : I #fascisti imbrattano #Bologna con croci celtiche, minacciano e molestano ragazze, e quando qualcuno li picchia va… -

LA NAZIONE

Per via del fatto che fossero vacanzieri probabilmente non sapevano che tali comportamenti a Spezia non sono tollerati e vengono anzi sempre perseguitifermezza". Lo storico monumento è stato ...Amiamo la nostra Città proprioquesti infra - sentimenti, che non sono di sola appartenenza. ... quelli che non. Che poi diventano Street Art, che cerca di interpretare l'anima finale ... Imbrattano con scritte il palco della musica, denunciati due bresciani in vacanza La Spezia, 25 maggio 2022 – Scrivono delle frasi a sfondo politico sullo storico palco della musica: due lombardi in vacanza alla Spezia denunciati per danneggiamento aggravato. Il senso civico di ...Lunedì pomeriggio gli agenti della polizia locale - ufficio Pronto Intervento - hanno sorpreso due giovani ravennati intenti a imbrattare i muri del sottopasso di via Dei Poggi. I due giovani, entramb ...