Ilary Blasi riceve il Tapiro d'oro e torna sulla presunta crisi con Francesco Totti (Di mercoledì 25 maggio 2022) Questa sera, come da consuetudine, andrà in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia che vedrà protagonista Ilary Blasi. Il programma satirico ideato da Antonio Ricci, puntualmente in onda ogni sera alle 20.35, intratterrà i telespettatori più affezionati. Ed è proprio questa sera che Valerio Staffelli consegnerà il famosissimo Tapiro d'oro alla Blasi. Quest'ultima si è spesso resa più volte di una serie di papere e strafalcioni nel corso della conduzione de L'Isola dei Famosi. Di recente, la stessa Blasi, ha rilasciato un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni dove ha raccontato di alcuni dei momenti più esilaranti avvenuti durante il reality show. Ha ricordato sicuramente il momento della spallina dell'abito indossato che magicamente, durante la puntata le si è rotta.

