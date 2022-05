Ilary Blasi, "la por***odiva perfetta". Clamorosa indiscrezione a luci rosse dai camerini Mediaset (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ilona Staller parla di Ilary Blasi. Le due si sono conosciute all'Isola dei famosi, dopo il naufragio dell'ex attrice hard. La Staller parla senza freni e con la sua simpatia travolge praticamente tutti. Al settimanale Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti, dice: “Ilary sarebbe perfetta come por***odiva". Parole fortissime. E poi l'ex deputata dice che la Blasi è molto sexy, bella ed elegante. Ma tutti si chiedono come possa essere il partner ideale della Staller? Lei rivela che dovrebbe essere come il suo avvocato Luca Di Carlo, che sui social viene soprannominato l'avvocato del diavolo. In studio non passa inosservato: abiti sgargianti e occhiali da sole a specchio. Ormai è diventato un personaggio dell'isola e l'opinionista Nicola Savino si diverte un mondo a imitarlo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ilona Staller parla di. Le due si sono conosciute all'Isola dei famosi, dopo il naufragio dell'ex attrice hard. La Staller parla senza freni e con la sua simpatia travolge praticamente tutti. Al settimanale Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti, dice: “sarebbecome". Parole fortissime. E poi l'ex deputata dice che laè molto sexy, bella ed elegante. Ma tutti si chiedono come possa essere il partner ideale della Staller? Lei rivela che dovrebbe essere come il suo avvocato Luca Di Carlo, che sui social viene soprannominato l'avvocato del diavolo. In studio non passa inosservato: abiti sgargianti e occhiali da sole a specchio. Ormai è diventato un personaggio dell'isola e l'opinionista Nicola Savino si diverte un mondo a imitarlo. ...

