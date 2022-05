Il trionfo di Mourinho in Conference League | Abbiamo scritto la storia e ora resto qui

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Ci voleva un allenatore speciale per regalare alla Roma un trofeo che aspettava da tanto, troppo tempo. L'ha vinta soprattutto lui, José, il condottiero di un gruppo che ha portato a termine la missione a Tirana contro il Feyenoord. Vincendo... alla. Un gol "di rapina", tanta difesa, testa, cuore, intelligenza. E alla fine il tecnico è scoppiato in lacrime, festeggiando con la stessa intensità di una Champions. "Ci sono tante cose che mi passano in testa nello stesso momento - dice con le lacrime agli occhi - ho detto ai ragazzi che a Torino avevamo fatto quello che dovevamo, il nostro lavoro di una stagione. Oggi non era lavoro, ma: scrivere o non scrivere, l'scritta". Una nottata pazzesca, intensa, magica, indimenticabile che entra "nelladella Roma - ...