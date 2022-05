' Il Traditore' | questa sera alle 21 25 su Rai1 | il film su Buscetta con Pierfrancesco Favino

Advertising

cheTVfa : 'Il traditore', il film drammatico con Pierfrancesco Favino, in onda questa sera in prima serata su Rai 1 - MoiMirue : @Jos94Gprovazza @MrPeanutbut @kungfusi0n @chiaralucetw Questa non è storia è fantasia! Un classicone dei fasci, dir… - r1voluzionenera : RT @Vink901: AA dice che vuole bene all'inter? 'Il presidente può dire tutto' Chiello dice che la nazionale viene prima della Juve? 'Lui… - SamueleS14 : RT @Vink901: AA dice che vuole bene all'inter? 'Il presidente può dire tutto' Chiello dice che la nazionale viene prima della Juve? 'Lui… - BringMeTheBriga : Non capisco questa difesa del pezzo di merda turco: immaginate avere un compagno di squadra che passa alla rivale e… -

"Il", è un film di Marco Bellocchio, in onda mercoledì 25 maggio alle 21.25 su Rai 1, con Pierfrancesco Favino come protagonista principale. Nella Sicilia dei primi anni '80 è in corso una ...Lui è europarlamentare e per il Movimentoposizione è strategica... sia conseguente, lasci ... tra i tanti quelli che esaltano l'addio, perché trattasi di 'unin meno' per i 5 Stelle, ...Sul nodo delle concessioni balneari e più in generale delle aree sul demanio marittimo, che in questi giorni occupa le pagine di politica del nostro Paese, Filippo Roma incontra Matteo Salvini e Giorg ...Nel 2020 David di Donatello come Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura originale, Miglior attore protagonista, Miglior attore non protagonista, Miglior montatore; e Globo D'Oro come Migli ...