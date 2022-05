Il tesoriere M5s e la foto di Draghi al guinzaglio di Biden su Instagram | «Grave | si scusi»

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Ildel Movimento 5 Stelle Claudio Cominardi ha postato suunache ritrae Marioaldi Joe. Lo scatto mostra la testa del premier raffigurata sul corpo della lupa capitolina – tenuta aldal presidente Usa – che allatta Romolo e Remo: sulle mammelle c’è scritto “Liquid gas“. Ilmontaggio, fa sapere l’AdnKronos sta facendo il giro delle chat interne al M5S. «È molto, Cominardi ricopre un ruolo di vertice nel Movimento. Conte dovrebbe scusarsi con», attacca un parlamentare stellato parlando con l’agenzia di stampa. Visualizza questo post suUn post condiviso da Claudio Cominardi (@c ...

