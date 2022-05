Il tesoriere M5s e il murale di Draghi al guinzaglio di Biden Conte | “Graffiti? Non dare importanza” Ma Di Maio | prenda le distanze

Advertising

marcodimaio : Il grillino Claudio Cominardi ha postato su Instagram una foto che ritrae il nostro premier Draghi al guinzaglio di… - Adnkronos : #Draghi al guinzaglio di Biden: l'immagine postata su Instagram da Claudio Cominardi, tesoriere #M5S - Ettore_Rosato : Lo detestano e lo offendono, perché è autorevole e capace. Il contrario del suo predecessore. Ps: l’autore è l'… - 57Davide : RT @jacopo_iacoboni: Il tesoriere del M5S di Conte, cioè uno con un incarico ufficiale nel partito (un tale di nome Cominardi) ha postato q… - GuadagnoRaffae2 : RT @jacopo_iacoboni: Il tesoriere del M5S di Conte, cioè uno con un incarico ufficiale nel partito (un tale di nome Cominardi) ha postato q… -

Lo ha detto il presidente del, Giuseppe Conte, a margine di un evento a Roma rispondendo a una domanda sul post del il deputato eClaudio Cominardi che rilancia un graffito in cui ...ROMA, 25 MAG Scontro nelsulla foto postata daldel Movimento con Draghi al guinzaglio di Joe Biden. A rilanciare su Instagram l'immagine di un graffito è il deputato eClaudio Cominardi. Sotto la foto del graffito la scritta "Graffiti. Draghi, Biden, war". Il premier italiano è raffigurato con il corpo della Lupa, simbolo di Roma, ed è tenuto al ...ROMA, 25 MAG - "Adesso non mi fate parlare di una foto postata. Mi hanno detto che si tratta di graffiti, non diamo importanza". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a margine di un even ...Bocconiano a chi Giocano a ping pong, indossano le t-shirt, si fotocopiano le dispense mentre le matricole di “Mathematical and Computing Sciences” ...