Il tesoriere del M5S pubblica il murale di Draghi al guinzaglio di Biden

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Il 25 maggio 2022 rimarrà nella storia del MoVimento 5 Stelle come uno dei giorni con più grane dalla sua nascita. Nel corso degli anni, i pentastellati hanno vissuto tra alti e bassi. Tra nuovi arrivi e pesanti addii. E oggi, nel giorno del saluto polemico dell’europarlamentare Dino Giarrusso per fondare un suo partito (senza dimettersi dal suo incarico, nonostante le accuse fatte ad altri nel passato), ecco arrivare una fotografiata sui social dal deputato eM5S Claudio Cominardi. Cominardi, ilM5SaldiL’immagine è un. Un graffito comparso sui muri della capitale. Si vede Joeche con una mano tiene una borsa con l’immagine del ...

Advertising

marcodimaio : Il grillino Claudio Cominardi ha postato su Instagram una foto che ritrae il nostro premier Draghi al guinzaglio di… - DantiNicola : #Cominardi è tesoriere del #M5S, e con #Conte è stato pure sottosegretario quando 'Giuseppi' faceva a gara con… - Ettore_Rosato : Lo detestano e lo offendono, perché è autorevole e capace. Il contrario del suo predecessore. Ps: l’autore è l'… - GfcMcIta : RT @jacopo_iacoboni: Il tesoriere del M5S di Conte, cioè uno con un incarico ufficiale nel partito (un tale di nome Cominardi) ha postato q… - LucianoRomeo9 : @Mavi88997508 Quando la fogna tracima può allagare anche i palazzi delle istituzioni. Il tesoriere del #fùm5s, part… -

Il casus belli è un postgrillino Claudio Cominardi, in cui il premier viene ritratto al guinzagliopresidente americano Joe Biden. Interpellato dai cronisti a margine di un ...IlM5S finisce nella bufera. Cominardi ha postato su Instagram un murales che raffigura Draghi al guinzaglio di Biden. Argomenti trattati Joe Biden tiene al guinzaglio Mario Draghi: il ...ex Sottosegretario al Ministero del Lavoro durante il primo governo Conte e attuale tesoriere dei pentastellati. Ruolo che, inevitabilmente, ha provocato grande imbarazzo nel suo partito. Il più duro ...Claudio Cominardi posta una immagine in cui il premier viene ritratto al guinzaglio del presidente americano Joe Biden ...