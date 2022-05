« Il ruolo dei criteri ESG nella risk analysis: la sostenibilità ambientale come obiettivo di compliance» (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) - Lunedì 13 giugno, ore 10.00 - 13.00 c/o Casa della Cultura, Milano. Convegno, con partecipazione gratuita, organizzato da Centro Studi Borgogna e Citel S.r.l. con il Patrocinio di AIPSA Milano, 25 maggio 2022 - Lunedì 13 giugno, dalle ore 10.00 alle 13.00, si terrà in presenza presso la Casa della Cultura, via Borgogna 3, Milano, l'incontro dal titolo «Il ruolo dei criteri ESG nella risk analysis: la sostenibilità ambientale come obiettivo di compliance”, organizzato da Centro Studi Borgogna e da Citel S.r.l. con il Patrocinio di AIPSA (Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale). Dietro l'acronimo ESG, risalente al 2005, sempre più conosciuto anche fuori dal mondo della finanza e della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) - Lunedì 13 giugno, ore 10.00 - 13.00 c/o Casa della Cultura, Milano. Convegno, con partecipazione gratuita, organizzato da Centro Studi Borgogna e Citel S.r.l. con il Patrocinio di AIPSA Milano, 25 maggio 2022 - Lunedì 13 giugno, dalle ore 10.00 alle 13.00, si terrà in presenza presso la Casa della Cultura, via Borgogna 3, Milano, l'incontro dal titolo «IldeiESG: ladi”, organizzato da Centro Studi Borgogna e da Citel S.r.l. con il Patrocinio di AIPSA (Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale). Dietro l'acronimo ESG, risalente al 2005, sempre più conosciuto anche fuori dal mondo della finanza e della ...

