Il podcast de Linkiesta per scoprire i temi politici | sociali ed economici che segneranno il futuro

La diplomazia è una disciplina sempre più al centro dell'attenzione globale e sempre più decisiva anche nella formazione dei giovani grazie a programmi e iniziative che ne incentivano l'acquisizione di competenze e conoscenze. È per questo che da anni l'Onu organizza il Model United Nation (MUN), un evento internazionale che, sotto forma di conferenza, permette agli studenti di tutto il mondo di partecipare alla simulazione di un'assemblea dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Si tratta di un programma formativo che avvia potenzialmente i giovani, tramite esperienza diretta, alla carriera internazionale. Il MUN è al centro del nuovo episodio del podcast Scenari 2022 – intitolato "Take me to the MUN" – di Intesa Sanpaolo realizzato in collaborazione con Linkiesta. Curato dal giornalista Francesco Maselli, Scenari 2022 va alla ricerca di novità e ...

