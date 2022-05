Il Pizza Village di Napoli riconosciuto come esempio di promozione del Made in Italy (Di mercoledì 25 maggio 2022) Presentata questa mattina, alla sala stampa della Camera dei Deputati del Parlamento italiano, la decima edizione del Pizza Village Napoli in programma dal 17 al 26 giugno sul lungomare partenopeo. Gli organizzatori, prima dell’incontro con i giornalisti, sono stati ricevuti dal Presidente della Camera Roberto Fico, che ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione e soprattutto la valenza del format per la promozione del Made in Italy all’estero. L’importanza del Pizza Village Durante la presentazione dell’appuntamento del Pizza Village, gli organizzatori Alessandro Marinacci e Claudio Sebillo di Oramata Grandi Eventi, alla presenza del Segretario di Presidenza, onorevole Alessandro Amitrano, hanno ... Leggi su fmag (Di mercoledì 25 maggio 2022) Presentata questa mattina, alla sala stampa della Camera dei Deputati del Parlamento italiano, la decima edizione delin programma dal 17 al 26 giugno sul lungomare partenopeo. Gli organizzatori, prima dell’incontro con i giornalisti, sono stati ricevuti dal Presidente della Camera Roberto Fico, che ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione e soprattutto la valenza del format per ladelinall’estero. L’importanza delDurante la presentazione dell’appuntamento del, gli organizzatori Alessandro Marinacci e Claudio Sebillo di Oramata Grandi Eventi, alla presenza del Segretario di Presidenza, onorevole Alessandro Amitrano, hanno ...

Advertising

PupiaTv : Roma - ?Presentazione PIZZA VILLAGE - Conferenza stampa di Alessandro Amitrano (25.05.22) - Olimpia07522322 : RT @HaruhiBlack: sta passando in sordina che a giugno ci sarà di nuovo il pizza Village a Napoli e fra i cantanti per ora annunciati ci son… - HaruhiBlack : sta passando in sordina che a giugno ci sarà di nuovo il pizza Village a Napoli e fra i cantanti per ora annunciati… - AzzurroTime : l Pizza Village Napoli - - maritafattori : RT @Italiani_news: Una manifestazione per promuovere le nostre eccellenze territoriali all’estero #italianinews #news #informazione #pizza… -