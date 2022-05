Il Papa: “La scienza progredisce eppure viviamo nell’epoca delle fake news e delle stregonerie colte” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Città del Vaticano – Di seguito pubblichiamo il testo integrale della catechesi pronunciata da Papa Francesco questa mattina durante l’Udienza Generale del mercoledì, in piazza San Pietro, sul tema “Qoelet: la notte incerta del senso e delle cose della vita”. Cari fratelli e sorelle, buongiorno!Nella nostra riflessione sulla vecchiaia – continuiamo a riflettere sulla vecchiaia –, oggi ci confrontiamo con il Libro di Qoelet, un altro gioiello incastonato nella Bibbia. A una prima lettura questo breve libro colpisce e lascia sconcertati per il suo celebre ritornello: «Tutto è vanità», tutto è vanità: il ritornello che va e viene; tutto è vanità, tutto è “nebbia”, tutto è “fumo”, tutto è “vuoto”. Stupisce trovare queste espressioni, che mettono in discussione il senso dell’esistenza, dentro la Sacra Scrittura. In realtà, la continua ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 25 maggio 2022) Città del Vaticano – Di seguito pubblichiamo il testo integrale della catechesi pronunciata daFrancesco questa mattina durante l’Udienza Generale del mercoledì, in piazza San Pietro, sul tema “Qoelet: la notte incerta del senso ecose della vita”. Cari fratelli e sorelle, buongiorno!Nella nostra riflessione sulla vecchiaia – continuiamo a riflettere sulla vecchiaia –, oggi ci confrontiamo con il Libro di Qoelet, un altro gioiello incastonato nella Bibbia. A una prima lettura questo breve libro colpisce e lascia sconcertati per il suo celebre ritornello: «Tutto è vanità», tutto è vanità: il ritornello che va e viene; tutto è vanità, tutto è “nebbia”, tutto è “fumo”, tutto è “vuoto”. Stupisce trovare queste espressioni, che mettono in discussione il senso dell’esistenza, dentro la Sacra Scrittura. In realtà, la continua ...

