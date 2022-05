Il Napoli pensa a Beto dell’Udinese: i numeri del portoghese (Di mercoledì 25 maggio 2022) Calciomercato Napoli, le ultime notizie con la società di Aurelio De Laurentiis impegnata su diverse trattative, sia in entrata che in uscita. Le ultime novità sul mercato del Napoli parlano di sondaggio per Beto, giocatore dell’Udinese. L’attaccante di 24 anni è esploso in questa stagione, soprattutto nella prima parte di stagione, in cui ha messo in mostra ottime qualità sia a livello fisico che tecnico. Per scatto e velocità è uno che pare possa stare ai livelli di Osimhen, per dare il senso della forza atletica del giocatore. Insomma un giocatore dal fisico importante: 194 centimetri di altezza, ancora giovane e con l’ingaggio basso. Sembra corrispondere all’identikit dei calciatori che De Laurentiis cerca per Spalletti sul calciomercato. In realtà il tecnico ha chiesto anche uomini di esperienza, ma per quelli ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 25 maggio 2022) Calciomercato, le ultime notizie con la società di Aurelio De Laurentiis impegnata su diverse trattative, sia in entrata che in uscita. Le ultime novità sul mercato delparlano di sondaggio per, giocatore. L’attaccante di 24 anni è esploso in questa stagione, soprattutto nella prima parte di stagione, in cui ha messo in mostra ottime qualità sia a livello fisico che tecnico. Per scatto e velocità è uno che pare possa stare ai livelli di Osimhen, per dare il senso della forza atletica del giocatore. Insomma un giocatore dal fisico importante: 194 centimetri di altezza, ancora giovane e con l’ingaggio basso. Sembra corrispondere all’identikit dei calciatori che De Laurentiis cerca per Spalletti sul calciomercato. In realtà il tecnico ha chiesto anche uomini di esperienza, ma per quelli ...

