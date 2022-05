Il montepremi del SuperEnalotto ha superato ogni record: vale 210 milioni di euro (Di mercoledì 25 maggio 2022) AGI - Con l'estrazione di martedì si è aperto un nuovo capitolo della storia del SuperEnalotto. Il Jackpot vinto a Lodi il 13 agosto 2019 per un valore totale di 209,1 milioni di euro con una giocata di soli 2 euro, cede il passo al nuovo record di 210,5 milioni di euro. Il più alto montepremi nella storia del SuperEnalotto e attualmente il Jackpot più alto al mondo è a disposizione, già nella prossima estrazione di giovedì 26 maggio, dei fortunati che potrebbero indovinare la sestina vincente. Mentre si insegue il sogno di realizzare la vincita del prossimo Jackpot record, il 125esimo nella storia del SuperEnalotto, affiorano i ricordi e le emozioni della Signora Caserini, titolare della Ricevitoria ... Leggi su agi (Di mercoledì 25 maggio 2022) AGI - Con l'estrazione di martedì si è aperto un nuovo capitolo della storia del. Il Jackpot vinto a Lodi il 13 agosto 2019 per un valore totale di 209,1dicon una giocata di soli 2, cede il passo al nuovodi 210,5di. Il più altonella storia dele attualmente il Jackpot più alto al mondo è a disposizione, già nella prossima estrazione di giovedì 26 maggio, dei fortunati che potrebbero indovinare la sestina vincente. Mentre si insegue il sogno di realizzare la vincita del prossimo Jackpot, il 125esimo nella storia del, affiorano i ricordi e le emozioni della Signora Caserini, titolare della Ricevitoria ...

