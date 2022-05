‘Il Monito’, ultimo appuntamento col garante Ciambriello e una testimonianza toccante (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – La decima e ultima puntata della stagione, che andrà in onda venerdì 27 maggio alle 22.30 su Tv Luna (canale 14 digitale terrestre e streaming su tvluna.it) sarà aperta dal contributo video di Osvaldo Esposito, il papà di Marcello, morto a 33 anni il 13 giugno del 2016 a San Giorgio a Cremano, nel corso di un TSO. Il racconto è breve ma straziante. “Lo Stato ha assassinato due volte mio figlio – esclama piangendo il sig. Esposito –. Non si spara a un ammalato”. Diritti dei detenuti, minori in carcere e devianza minorile i temi affrontati nel corso dell’intervista in studio, condotta da Rosa Criscuolo che è anche autrice del programma e Lorenza Licenziati. Il garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, esordisce fornendo dei dati: “L’anno scorso nella nostra regione nei primi 6 mesi ci sono stati 1100 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – La decima e ultima puntata della stagione, che andrà in onda venerdì 27 maggio alle 22.30 su Tv Luna (canale 14 digitale terrestre e streaming su tvluna.it) sarà aperta dal contributo video di Osvaldo Esposito, il papà di Marcello, morto a 33 anni il 13 giugno del 2016 a San Giorgio a Cremano, nel corso di un TSO. Il racconto è breve ma straziante. “Lo Stato ha assassinato due volte mio figlio – esclama piangendo il sig. Esposito –. Non si spara a un ammalato”. Diritti dei detenuti, minori in carcere e devianza minorile i temi affrontati nel corso dell’intervista in studio, condotta da Rosa Criscuolo che è anche autrice del programma e Lorenza Licenziati. Ildei detenuti della Campania, Samuele, esordisce fornendo dei dati: “L’anno scorso nella nostra regione nei primi 6 mesi ci sono stati 1100 ...

ignaziocorrao : Voto Parlamento #Ue, dal 2026 gli #inceneritori pagheranno le loro #emissioni, secondo i principi dell’Emission Tra… - Raffaelissima : Non si fa Ilker non si fa il like al nemico non si fa.....?? Come dicono nel film Disney: Un piccolo monito giunge… - CarloOlb : @DomaniGiornale monito ? se il governo fa i monito allora mi sfugge chi dovrebbe fare i FATTI - RomaSette : A Roma la teca con i resti dell’auto della scorta di Falcone. L’inaugurazione il 26 maggio a piazza San Silvestro.… - DomaniGiornale : Il monito di Draghi in occasione dell’anniversario dei trent’anni della Direzione investigativa antimafia -

Mamma incinta lavora in smartworking per stare accanto al figlio malato: 'Così riesco a resistere' Ma, come conclude Giada: 'Il post vuole essere un monito per altre aziende nel supportare l'idea dello smartworking, in modo tale da poter conciliare piccoli problemi quotidiani con il lavoro. ... Draghi: "mafia è imprenditrice, cosche al Nord"/ "Norme utili contro oligarchi russi" IL MONITO DEL PREMIER DRAGHI CONTRO LA MAFIA " L'Italia può e deve avere un ruolo guida a livello europeo nella lotta alla criminalità organizzata ": lo ha dichiarato il Premier Mario Draghi nel suo ... Ma, come conclude Giada: 'post vuole essere unper altre aziende nel supportare l'idea dello smartworking, in modo tale da poter conciliare piccoli problemi quotidiani conlavoro. ...DEL PREMIER DRAGHI CONTRO LA MAFIA " L'Italia può e deve avere un ruolo guida a livello europeo nella lotta alla criminalità organizzata ": lo ha dichiaratoPremier Mario Draghi nel suo ...