Il ministro Giovannini assicura che non c’è nessun pericolo per il Pnrr (Di mercoledì 25 maggio 2022) «Certo ci sono dei problemi, ma stiamo procedendo e sinora i ritmi sono stati sostenuti». Il ministro ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) Enrico Giovannini dal World Economic Forum di Davos parla con La Stampa della realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano e del richiamo arrivato con le pagelle europee di primavera. La sintesi, dice, alla fine nella maggioranza si trova sempre. Anche se le scadenze elettorali complicheranno le cose. «Bruxelles non ci ha bacchettato», assicura, «le raccomandazioni sono in linea con le previsioni del Def». Certo, «è chiaro che il Pnrr non è ancora realizzato integralmente. È stato progettato, abbiamo avviato la sua attuazione. Le riforme sono un divenire quotidiano, come quella sul Codice degli appalti, e non è un ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 25 maggio 2022) «Certo ci sono dei problemi, ma stiamo procedendo e sinora i ritmi sono stati sostenuti». Ildelle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) Enricodal World Economic Forum di Davos parla con La Stampa della realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano e del richiamo arrivato con le pagelle europee di primavera. La sintesi, dice, alla fine nella maggioranza si trova sempre. Anche se le scadenze elettorali complicheranno le cose. «Bruxelles non ci ha bacchettato»,, «le raccomandazioni sono in linea con le previsioni del Def». Certo, «è chiaro che ilnon è ancora realizzato integralmente. È stato progettato, abbiamo avviato la sua attuazione. Le riforme sono un divenire quotidiano, come quella sul Codice degli appalti, e non è un ...

Advertising

messveneto : Enrico Giovannini: “Concorrenza, i problemi ci sono. L’Europa ci sprona, non ci bacchetta”: Il ministro delle Infra… - JeanTodt : @Davos #wef22. Incontro con il mio caro amico Enrico Giovannini, Ministro Italiano per le infrastrutture e la mobil… - AgenziaOpinione : CLAUDIO TAVERNA * CONCERTO VASCO ROSSI: « LETTERA APERTA ALLE AUTORITÀ, AL MINISTRO GIOVANNINI – AI PROCURATORI RAI… - beriapaolo : RT @ramella_f: Il ministro Giovannini ripete la solita storiella: più ferrovie = sostenibilità. Ma gli stessi numeri di RFI dicono altro. A… - mims_gov : Soddisfazione Ministro #Giovannini: Camera approva riforma Codice appalti, strategica per attuazione #Pnrr. Merito… -