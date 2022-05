Il messaggio del killer su Instagram prima della strage nella scuola in Texas: "Sto per..." (Di mercoledì 25 maggio 2022) Poche ore prima di compiere la strage nella scuola elementare di Uvalde, in Texas, il killer ha inviato un messaggio criptico a una sconosciuta su Instagram nel quale affermava: «sto per..» . Lo riportano... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 25 maggio 2022) Poche oredi compiere laelementare di Uvalde, in, ilha inviato uncriptico a una sconosciuta sunel quale affermava: «sto per..» . Lo riportano...

Advertising

Inter : ??? 'Un'unica squadra con i nostri tifosi, uniti per continuare a vincere'. Il messaggio del Presidente Steven Zhang… - teatrolafenice : Stasera vi proponiamo l'ascolto del 'Messaggio d'amore' trascritto da Liszt da 'Il canto decigno' di Schubert. Ad i… - ItaliaViva : IV è il partito del lavoro. Non siamo quelli dei sussidi. Non siamo in competizioni con loro. Volete il bonus zanza… - scultiespeast : RT @coma_girl: 'Sei grassa, se ti scopo ti faccio un favore', purtroppo è un messaggio che a non tutte le ragazze fa partire il riflesso de… - SaffronHorizon : RT @alessand_mella: #Kissinger invita l'#Ucraina a cedere alla prepotenza di #putin ad accontentarne gli appetiti territoriali famelici e v… -